Call of Duty: Warzone su PS5 e Xbox Series X|S, upgrade next gen in arrivo

Call of Duty: Warzone supporterà PS5 e Xbox Series X|S con uno specifico upgrade next gen, attraverso un aggiornamento che è in sviluppo presso Raven Software, il team incaricato da Activision del supporto a lungo termine per lo sparatutto battle royale.

Finora, infatti, Call of Duty: Warzone è giocabile su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità, con qualche accorgimento tecnico aggiuntivo come texture a risoluzione più alta ma fondamentalmente utilizzando lo stesso codice delle versioni PS4 e Xbox One, ma questo sembra essere destinato a cambiare nel prossimo periodo.



Call of Duty: Warzone avrà delle specifiche versioni next gen su PS5 e Xbox Series X|S



Solo Xbox Series X presenta una caratteristica effettivamente nuova con la possibilità di giocare a 120 frame al secondo, grazie anche al sistema diverso di aggiornamento utilizzato dalle console Microsoft rispetto a quelle Sony: su Xbox Series X|S, infatti, la procedura di upgrade è maggiormente semplificata, non richiedendo la compilazione di una versione completamente nuova e diversa del gioco, al contrario di quanto accade per PS5.

In ogni caso, la questione dovrebbe evolversi definitivamente con un vero e proprio upgrade next gen in sviluppi, che verrà rilasciato prossimamente per PS5 e Xbox Series X|S. Con questo, Call of Duty: Warzone dovrebbe ottenere diversi miglioramenti in grado di sfruttare al meglio l'hardware delle nuove console come incrementi di frame-rate e stabilità su entrambe le piattaforme, risoluzione superiore, effettistica migliorata e tempi di caricamento compressi.

Non c'è ancora una tempistica precisa sul rilascio di questo grosso update, ma Raven ha confermato che il tutto è attualmente in lavorazione presso il suo "technology team" che sta anche effettuando delle sostanziali evoluzioni all'engine su cui si basa il gioco. Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di Verdansk '84, il più grande aggiornamento di sempre per il battle royale Activision.