Call of Duty: Warzone PS5 e Xbox Series X, patch con texture ad alta risoluzione disponibile

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare sono stati aggiornati nelle ore scorse con una patch che ha apportato anche texture ad alta risoluzione, in particolare per quanto riguarda le console next gen, ovvero PS5 e Xbox Series X|S.

L'update è stato messo a disposizione nella giornata di ieri, richiedendo il download di 8,4 GB di dati aggiuntivi, almeno per quanto riguarda PS5 e probabilmente una dimensione simile su Xbox Series X|S. Secondo quanto riferito nella descrizione ufficiale dell'update, "Supporta texture più dettagliate per armi e operatori", sia in Call of Duty: Warzone che in Call of Duty: Modern Warfare.

In base alla descrizione, sembra dunque riferirsi a dei miglioramenti applicati soprattutto ai modelli dei personaggi e agli equipaggiamenti ed armi, più che agli scenari, dunque, ma dovrebbe comunque apportare una bella evoluzione grafica visibile.

La questione non era stata riportata quando abbiamo parlato dell'aggiornamento del 3 marzo a Call of Duty: Warzone, ma probabilmente va ad inserirsi all'interno dell'update generale per i due titoli in questione. Nel frattempo, vi rimandiamo alla guida della Stagione 2 ufficiale di Activision per quanto riguarda Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, partita il 25 febbraio.