Guilty Gear Strive rimandato, nuova data di uscita per il picchiaduro

Guilty Gear Strive è stato rimandato da Arc System Works e ha ora una nuova data di uscita, fissata per l'11 giugno 2021, dunque due mesi più tardi rispetto a quella inizialmente prevista.

Il 2021 continua ad essere l'anno dei ritardi, ma in questo caso sembrano esserci dei motivi tecnici alla base della decisione, al di là degli eventuali problemi legati a Covid-19 e misure di sicurezza richieste per il contenimento del contagio, che hanno ovviamente un effetto notevole su strutture abituate a lavorare con ampi organici a stretto contatto, i posticipi sono all'ordine del giorno.

Guilty Gear Strive doveva uscire il 9 aprile 2021 ma è stato spostato all'11 giugno 2021, anche se il motivo principale sembra più di ordine tecnico che altro. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, c'era bisogno di tempo extra per migliorare la qualità dell'esperienza di gioco.

Probabilmente, la beta andata in scena il mese scorso è stata rivelatoria per alcuni problemi latenti all'interno del picchiaduro, che dovranno essere risolti nel corso del tempo extra preso da Arc System Works prima dell'uscita sul mercato.

In particolare, tra gli elementi da correggere vengono citati il miglioramento della gestione delle lobby online e la stabilità dei server, dunque si tratta soprattutto di aggiustamenti da effettuare al comparto multiplayer online, con problematiche emerse evidentemente durante la fase di beta test e forse inattese. In ogni caso, con il tempo aggiuntivo Guilty Gear Strive dovrebbe arrivare in perfette condizioni sul mercato, a questo punto l'11 giugno 2021.

Qualche settimana fa, un trailer aveva svelato I-NO, l'ultimo personaggio di lancio.