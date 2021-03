Google Cardboard VR è morto, Google ha smesso di venderlo

Il visore Google Cardboard VR è morto: Google ha smesso ufficialmente di venderlo. Evidentemente il costo contenuto non ha convinto i potenziali acquirenti, che lo hanno snobbato, spedendolo nel paradiso degli oggetti di cartone di scarso successo, lo stesso dove riposa da anni anche Nintendo Labo.

Google Cardboard VR aveva un buon concept: tutti hanno uno smartphone, quindi perché non farglielo usare come visore senza costringerli a spendere più di 20 dollari? Purtroppo la VR accessibile non ha convinto, quindi il colosso di Mountain View ha deciso di aggiungere un'altra lapide al cimitero dei suoi numerosi progetti falliti. La dismissione del visore rappresenta anche l'uscita di Google dal settore VR, almeno lato consumer.

Google non è nuova alle fughe dai settori dove non è riuscita a penetrare come avrebbe voluto. Proprio recentemente ha ridimensionato la portata di Stadia, la sua piattaforma per il cloud gaming, trasformandola in un servizio puro, senza quindi giochi first party esclusivi. A farne le spese sono stati studi floridi come Typhoon, che hanno dovuto cancellare i loro progetti in corso.