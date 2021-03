Call of Duty Black Ops Cold War, Warzone: guida Stagione 2 ufficiale di Activision

Con l'arrivo della Stagione 2 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone vi sono tante novità all'interno dei due sparatutto. Per aiutare i giocatori meno esperti, Activision ha realizzato una guida completa dedicata all'evento Zombi Epidemia, a Relitto, ai Silo missilistici, ai luoghi sotterranei chiusi e ha anche indicato cinque consigli per le tattiche di gioco da attuare.

Ad esempio, per quanto riguarda Zombie Epidemia, Activision ci spiega che possiamo ottenere Portafortuna, Adesivi, Emblemi, Biglietti da visita, e infine, progetti Arma. Ci saranno poi due serie di nove obbiettivi da completare: una per Call of Duty Warzone e una per Epidemia di Call of Duty Black Ops Cold War.

Per Relitto, invece, Activision ci spiega che possiamo raggiungere la zona paracadutandoci direttamente sopra, ma possiamo sfruttare anche due funi esterne per accedervi. Inoltre, ci illustra che è presente un passaggio attraverso la chiglia della nave. In altre parole, le vie di accesso sono molteplici e dovremo porvi attenzione nella nostra partita di Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.

Per i Silo Missilistici, Activision ci illustra i dettagli delle tre aree dedicate: il Jarvdinsk Spomenik sotto la Arklov Peak Military Base, il Zozsni Spomenik a sud-est di Novi Grazna Hills, e il Styor Spomenik a Tavorsk Park. Nella guida di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone, gli sviluppatori ci dicono come navigare nelle tre aree.

I giocatori dovranno fare attenzione anche ai luoghi sotterranei chiusi per decontaminazione. Precisamente, la Metro non è attiva, il parcheggio sotterraneo dello Stadium è chiuso, e tutte le aree che richiedevano un codice speciale di accesso (ad eccezione del Bunker 10, il Silo missilistico Styor Spomenik) sono totalmente chiusi a causa dei protocolli di sicurezza.

Se volete scoprire tutti i consigli ufficiali, potete andare sul sito di Activision a questo indirizzo.

Vi segnaliamo anche che è disponibile l'update 1.33, le novità dell'aggiornamento di Call of Duty Warzone.