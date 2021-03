Diablo 2: Resurrected, due alpha test in programma per campagna e multiplayer

Diablo 2: Resurrected sarà protagonista di due alpha test, organizzati da Blizzard per verificare il funzionamento della campagna single player e del comparto multiplayer del gioco.

Annunciato per PC e console alla BlizzCon 2021, Diablo 2: Resurrected farà il proprio debutto quest'anno, dunque il tempo a disposizione degli sviluppatori per rifinire l'esperienza non sarà moltissimo. Da qui l'esigenza delle alpha.

"Cominceremo con una alpha tecnica dedicata al comparto single player, poi ne organizzeremo una seconda focalizzata sul multiplayer e lo stress test dei server", ha dichiarato il lead producer Chris Lena nel corso di un'intervista.

Purtroppo Blizzard non ha rivelato per il momento ulteriori dettagli sull'attesa remaster, anche se qualche giorno fa sono stati pubblicati i requisiti minimi e consigliati, nonché la notizia che il titolo supporterà le mod.

Come già riportato, lo sviluppo di Diablo II: Resurrected è stato affidato a Vicarious Visions. Il gioco presenta ora personaggi poligonali, nuove animazioni, un sistema di illuminazione ridisegnato e una fisica migliorata.

Non solo: anche tutte le sequenze d'intermezzo originali sono state rifatte da zero, mentre la colonna sonora ha subito un processo di rielaborazione al fine di introdurre il supporto per i sistemi Dolby Surround 7.1.