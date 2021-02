Diablo 2 Resurrected, PC: requisiti minimi e consigliati svelati, supporto alle mod

Ieri, Blizzard ha svelato al mondo Diablo 2 Resurrected, versione rimasterizzata del secondo capitolo della saga. Durante la cerimonia di apertura e i seguenti panel, abbiamo avuto modo di scoprire molteplici dettagli sul gioco e su tutte le funzioni esclusive che includerà. Quest'oggi, invece, sono stati svelati i requisiti minimi e i requisiti consigliati.

Partiamo prima di tutto dai requisiti minimi di Diablo 2 Resurrected:



Processore: Intel Core i3-3250/AMD FX-4350

GPU: Nvidia GTX 660/AMD Radeon HD 7850

RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 30 GB

Risoluzione: 1280 x 720

Sistema operativo: Windows 10

Passiamo invece ora ai requisiti consigliati di Diablo 2 Resurrected:



Processore: Intel Core i5-9600k/AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GTX 1060/AMD Radeon RX 5500 XT

RAM: 16 GB RAM

Spazio di archiviazione: 30 GB

Risoluzione: 1920 x 1080

Sistema operativo: Windows 10

Come potete leggere, i requisiti minimi sono pensati per arrivare a una risoluzione pari a 720p, mentre i requisiti consigliati sono pensati per offrire il Full HD. Blizzard ha inoltre confermato che Diablo 2 Resurrected supporterà le mod.

L'uscita è fissata per il 2021, quindi dovremo attendere ancora alcuni mesi per poter mettere le mani sul gioco. La BlizzCon 2021, in ogni caso, non ha svelato unicamente Diablo 2 Resurrected, ma si è concentrata su vari altri giochi. Ecco tutti gli annunci e i giochi della serata d'apertura, da WoW a Diablo. Inoltre, nei successivi Panel c'è stato spazio anche per Overwatch 2: sono stati mostrati Reaper, McCree, Pharah e Widowmaker.