Xbox Game Pass, The Witcher 3: Wild Hunt verrà rimosso a breve dal catalogo

The Witcher 3: Wild Hunt verrà rimosso a breve dal catalogo di Xbox Game Pass, insieme a una manciata di altri giochi, nello specifico Bloodstained: Ritual of the Night, Kona, Alvastia Chronicles e Astrologaster.

Disponibile su Xbox Game Pass da dicembre 2019, The Witcher 3: Wild Hunt rimane il titolo più rappresentativo del team polacco CD Projekt RED, attualmente al lavoro per risolvere i problemi di Cyberpunk 2077 su console e per concludere lo sviluppo della versione next-gen per PS5 e Xbox Series X|S.

Considerata la corposità dell'esperienza basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, possiamo solo suggerirvi di completare in fretta la campagna di The Witcher 3: Wild Hunt, qualora non l'abbiate ancora fatto, o di prendere in considerazione l'acquisto del gioco approfittando anche degli sconti riservati agli abbonati a Xbox Game Pass.

Microsoft non ha annunciato la data esatta in cui questi titoli verranno rimossi dal catalogo, ma immaginiamo coinciderà più o meno con il debutto di Star Wars: Squadrons, NHL 21 e Madden NFL 21.