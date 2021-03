TechTonik, nuova puntata in stile AMA oggi alle 16.00: sotto con le domande!

TechTonik torna oggi con una nuova puntata in stile AMA, in diretta a partire dalle 16.00 e condotta naturalmente da Pierpaolo Greco, che risponderà a tutte le vostre domande!

Sintonizzatevi dunque sul canale Twitch di Multiplayer.it, perché abbiamo bisogno della vostra partecipazione nella maniera più interattiva possibile: il modo migliore per porre le vostre domande è quello di scriverle direttamente nella chat della live.

Anche stavolta i possibili spunti di discussione sono parecchi, dagli ultimi rumor su Nintendo Switch Pro con DLSS e CPU migliore di PS4 alla notizia che Palit sta per reintrodurre la GPU NVIDIA P106 per il mining, e alla situazone del mercato in generale.

