Xbox Game Pass: The Witcher 3 e gli altri giochi gratis in arrivo per gli abbonati a dicembre

Il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce di altri giochi gratis per gli abbonati al servizio Microsoft, disponibili nella seconda metà di dicembre 2019 e proseguendo con un ottimo ritmo questo finale dell'anno.



Tra i nuovi arrivi si segnala il già noto The Witcher 3, la cui presenza era stata già annunciata in occasione dell'X019 e Pillars of Eternity, proseguendo dunque con un'ottima infornata di RPG in questo periodo.



Disponibile da oggi anche Untitled Goose Game al suo debutto su Xbox One e PS4, dopo essere stato lanciato in precedenza su PC e Nintendo Switch. In generale, si tratta di un ottimo assortimento di giochi anche se questa seconda mandata di dicembre è a dire il vero piuttosto piccola rispetto a quanto siamo abituati a vedere, ma coprendo solo questa settimana è possibile che ci siano altri giochi in arrivo in Xbox Game Pass per la fine del mese, restiamo in attesa di aggiornamenti.



Vediamo dunque i nuovi giochi in arrivo questa settimana nel catalogo di Xbox Game Pass: