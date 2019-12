ASUS Republic of Gamers, Natale 2019: ecco le promozioni dedicate ai giocatori

Per festeggiare l'arrivo del Natale 2019, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato sconti speciali dedicati ai gamer che vogliono aggiornare la propria postazione.



Tra gli accessori in promozione troviamo le ROG Strix Fusion 300, lo Sheath, la Claymore Core e il mouse STRIX Evolve. A questi si aggiungono il ROG Rapture GT-AC2900, il monitor PG248Q e il mastodontico PBA T-ROK APOCALYPSE.





Qui di seguito i dettagli di ciascun prodotto:



APOCALYPSE



Promo attiva su Yeppon.it .Per ottenere lo sconto è sufficiente inserire il codice relativo riportato in tabella durante l'acquisto. Un'ottima occasione per fare un buon regalo tecnologico a un proprio caro per le feste natalizie.



ROG Strix Fusion 300 7.1 gaming headset



ROG Strix Fusion 300



La cuffia ROG Strix Fusion 300 dispone di un design esclusivo con driver da 50mm ASUS Essence e surround 7.1, per un audio puro e bassi profondi. Le ROG Strix Fusion 300 sono leggere e comode e garantiscono un'ampia compatibilità con PC, Mac e console.



ROG Sheath_3D-3ROG Sheath



Il mousepad extra-large ROG Sheath è stato pensato per assicurare un controllo unico, garantire il massimo comfort e dare alla propria postazione un aspetto accattivante.



ROG Claymore Core 3D-7_AuraROG Claymore Core



La ROG Claymore è la prima tastiera meccanica RGB con tastierino numerico removibile, acquistabile separatamente e che può essere utilizzato come macro-pad durante il gioco. Gli switch Cherry MX RGB permettono input precisi e reattivi, i tasti sono retroilluminati singolarmente e programmabili grazie all'esclusiva tecnologia Aura Sync.



ROG Swift PG248Q_FROG Swift PG248Q



ROG Swift PG248Q è un monitor gaming che offre un gameplay estremamente fluido. Il pannello 24 pollici Full HD (1920 x 1080), la tecnologia NVIDIA G-SYNC e la frequenza di aggiornamento a 180Hz permettono di godere della miglior esperienza di gioco senza screen tearing e artefatti.



3-GT-AC2900-photo-left-3ROG Rapture GT-AC2900



Per i gamer alla ricerca di velocità in termini di connessione, ROG ha presentato da poco il router gaming Rapture GT-AC2900. Questo nuovo dispositivo targato ROG è certificato da NVIDIA per il programma GeForce NOW Recommended program, supporta l'accelerazione di gioco a tre livelli, un facile port forwarding, tecnologia AiMesh e AiProtection Pro per la sicurezza della rete.



Per coloro che vogliono un PC completo pronto all'uso, il PBA T-ROK Apocalypse rappresenta la scelta migliore. Le specifiche tecniche sono di prim'ordine, impiegando le migliori componenti gaming in assoluto: scheda video ROG Strix RTX2070S e processore Intel Core i9-9900K su scheda madre ROG Strix Z390-F Gaming possono garantire una vera esperienza da top di gamma, mentre il cooler ROG RYUO 240 permette di mantenere basse le temperature anche nelle sessioni di gioco più estese; il tutto racchiuso nelo chassis ROG Strix Helios, amato da molti giocatori per la sua estetica.



Tutte le promozioni saranno attive dal 17 dicembre al 15 gennaio.