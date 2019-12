The Witcher sbarca a Milano: il mondo fantasy medievale della serie invade alcuni punti strategici della città

Il 20 dicembre arriverà su Netflix la serie di The Witcher, un appuntamento che catalizzerà l'interesse di tutti gli appassionati che da mesi sono in attesa di vedere le avventure di Geralt e soci. Per festeggiare, l'azienda ha organizzato una serie di iniziative speciali che coinvolgeranno tutta la città di Milano.



Il 19, a partire dalle 15 e fino alle 19, un gruppo di oltre 50 comparse daranno vita ad una vera e propria marcia per le vie della città. Una lunga passeggiata che sarà interrotta da performance e momenti speciali. Noi ci saremo e vorremmo vivere quest'esperienza con voi: appuntamento alle 14.30 davanti all'uscita della metro San Babila. Da lì passeremo un paio d'ore in compagnia, a caccia di orchi, nani, streghe, maghi e... cortigiane!



Per maggiori informazioni sull'evento e per aderire all'iniziativa potete visitare la pagina Facebook dedicata.