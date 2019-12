Xbox Series X, Phil Spencer conferma il supporto della retrocompatibilità al lancio

Microsoft ha confermato che Xbox Series X supporterà la retrocompatibilità con tutti i titoli del catalogo Xbox One già a partire dal day one. A ribadirlo è stato il leader della divisione Xbox, Phil Spencer, ai microfoni di GameSpot.



"Volevamo assicurarci che dal primo giorno avremmo potuto mantenere la promessa della retrocompatibilità, e così ho giocato a parecchi titoli Xbox 360 e Xbox One su Xbox Series X. Dico questo per garantire che offriremo questo servizio fin da subito", ha detto Spencer.



Jason Ronald, director of program management di Xbox, ha aggiunto che sarà possibile trasferire il proprio Gamerscore, la lista amici e i salvataggi dei propri giochi su Xbox Series X.



"Oggi abbiamo migliaia di giochi che girano su Xbox One", osserva Ronald. "Vogliamo che possiate portare con voi quei giochi, così come i servizi. Che si tratti del Gamerscore, della lista amici o dei salvataggi, tutto ciò dovrebbe essere conservato".



Dal momento queste operazioni richiedono molto lavoro, il team Xbox si è focalizzato sulla compatibilità con le versioni precedenti dei titoli Xbox su Series X almeno da giugno 2019. "C'è un grosso lavoro per garantire la compatibilità di tutte le generazioni", ha proseguito Phil Spencer. "Quindi, come ricorderete, abbiamo rallentato e messo in pausa il nostro programma di retrocompatibilità per Xbox 360 su Xbox One".