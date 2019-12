PES 2020 All Star Challenge, youtuber e rapper si sfidano: ecco gli highlights

Da oggi è online un nuovo video di eFootball PES 2020 dedicato all'All Star Challenge, il torneo che ha visto la partecipazione di vari celebri youtuber e rapper italiani.



Inedite coppie formate da influencer e artisti sono state protagoniste di sfide all'ultimo respiro per conquistare il titolo e premi unici tra cui esclusivi oggetti autografati dai campioni del Bayern.



MikeShowSha e Rkomi hanno scelto la potenza del Bayern Monaco, Tredici Pietro e Gianmarco Valenza l'Inter di Conte, GiampyTek e DrefGold la Juventus ed Ernia e BrazoCrew si sono affidati ai goal di Icardi e del PSG. A chiudere S7ormy e Lowchano con il fortissimo Barcellona. A conduzione dell'evento il bravo Michele Wad Caporosso, accompagnato dagli scratch e dalla colonna sonora curata da DJ TY1!



Dopo reti spettacolari, occasioni clamorose e siparietti esilaranti come quello tra Ernia e Tredici Pietro (immortalati nei video di MikeShowSha e GiampyTek disponibili su YouTube) la finale tra Bayern Monaco ed Inter è stata combattuta e incerta fino all'ultimo secondo ed ha visto trionfare la coppia MikeShowSha / Rkomi grazie a un gol nei tempi supplementari del celebre youtuber (il capocannoniere del torneo).



Qui di seguito alcune immagini dedicate ai protagonisti del torneo. Vi ricordiamo che pochi giorni fa Konami ha rilasciato il data pack 3.0 di PES 2020.