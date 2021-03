Call of Duty Warzone: update 1.33, le novità dell'aggiornamento

Call of Duty Warzone, il battle royale di Activision, è pronto ad aggiornarsi alla versione dell'update 1.33. Questa patch arriva poco dopo l'inizio della Stagione 2 che coinvolge anche Call of Duty Black Ops Cold War: le grandi novità sono quindi già state introdotte. Si tratta infatti di un aggiornamento minore pensato per correggere alcuni problemi. Ecco i dettagli.

L'update 1.33 di Call of Duty Warzone si occupa principalmente di correggere un problema legato ai "progetti reattivi", una delle grandi novità della Stagione 2. Si tratta di armi che cambiano d'aspetto a seconda del numero di eliminazioni che siamo in grado di collezionare nell'arco della partita del battle royale. Per il momento non è chiaro cosa sia stato corretto di preciso, ma l'importante è che il problema scovato dagli sviluppatori non sia più presente.

Purtroppo, Raven Software non ha indicato la dimensione di questo update 1.33 per Call of Duty Warzone. Supponiamo che la dimensione sia veramente minima, soprattutto considerando che le correzioni sono legate unicamente ai "progetti reattivi".

Raven Software afferma inoltre che l'update 1.33 non è l'unica novità in arrivo questa settimana: Call of Duty Warzone sarà nuovamente aggiornato nei prossimi giorni. Anche in questo caso non abbiamo informazioni sostanziali, quindi non ci resta altro da fare se non attendere.

Per quanto riguarda il futuro del battle royale, secondo molte teorie e report la fine di Vedansk è vicina. Con la conclusione della Stagione 2, Call of Duty Warzone potrebbe essere testimone del lancio di missili che distruggeranno la mappa o almeno una sua parte. Il team potrebbe quindi introdurre molte novità in un solo colpo.

Ecco infine tutte le novità della Stagione 2 e l'intervista agli sviluppatori.