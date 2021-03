Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 2/3/2021

Le offerte Amazon di questa settimana rilanciano gli sconti sugli ultimi titoli Ubisoft anche nelle versioni direttamente next gen. Ritroviamo inoltre un monitor economico ACER che conosciamo bene, un ottimo ma ben più costoso monitor Samsung e un portatile da gioco MSI appetibile, soprattutto di questi tempi, a meno di non pretendere il ray tracing, cosa che ci porta a un altro laptop MSI in forte sconto ma comunque molto caro in forza non solo della RTX 2070 ma anche dei 64 GB di memoria, dei due dischi da 1 TB e dello schermo da 300 Hz di refresh. Un lusso quindi, di grandezza ben diversa rispetto a quella degli ottimi modem e router Netgear, entrambi tra l'altro in sconto netto.

