Solar Ash, anteprima della nuova avventura degli autori di Hyper Light Drifter

Il recente State of Play ha dato spazio anche a produzioni intermedie e indie, tra le quali si è distinto in particolare Solar Ash, meritandosi così un po' di spazio ulteriore per approfondirne la conoscenza, come cerchiamo di fare con questa anteprima. Presentato praticamente due anni fa ma rimasto a lungo al di fuori dei radar, il nuovo gioco del team Heart Machine si è mostrato in maniera molto più completa proprio con quest'ultimo video di presentazione, che ha dato modo di scoprire più nel dettaglio qualcosa sul gameplay, visto che è anche commentato dagli sviluppatori. Ecco, il primo elemento da analizzare parlando di Solar Ash è proprio il team di sviluppo responsabile del progetto, visto che la sua produzione precedente ci può già svelare parecchio del potenziale insito in questo nuovo gioco: gli Heart Machine sono gli autori di Hyper Light Drifter, considerato tutt'ora una delle migliori esperienze indie della generazione in conclusione.

Fortemente ispirato a The Legend of Zelda, l'action adventure 2D in questione ha messo subito in mostra le grandi capacità del team e soprattutto una notevole maturità artistica, che ha portato alla definizione di uno stile particolare e una notevole pulizia generale del gioco in termini tecnici e di gameplay. Solar Ash parte da questi presupposti ma punta ad arrivare ancora più lontano, sfruttando il bagaglio di esperienze maturate finora dagli sviluppatori e cercando di metterle al servizio di un'idea di gioco ancora più originale, in questo caso piuttosto fuori da qualsiasi schema predefinito, anche al contrario di quanto abbiamo visto in Hyper Light Drifter. Abbandonata la pixel art ormai anche un po' abusata, Heart Machine ha optato per il 3D ma puntando a un aspetto ancora più stiloso e particolare, ma soprattutto a un gameplay alquanto unico.