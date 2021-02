Solar Ash: un nuovo trailer dallo State of Play

In occasione dello State of Play è stato mostrato un nuovo trailer di Solar Ash, il nuovo gioco di Heart Machine, lo sviluppatore di Hyper Light Drifter. Si tratta di un lungo filmato che mostra il gameplay del gioco. Lo trovate in testa alla notizia.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco tratta dall'Epic Games Store:

Il Vuoto reclama...

Solar Ash Kingdom è il secondo gioco di Heart Machine, i creatori di Hyper Light Drifter, il gioco pluripremiato del 2016.

Esplora un mondo surreale, vivido e altamente stilizzato pieno di misteri, corse a tutta velocità, personaggi da amare e nemici da combattere.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Solar Ash uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, e Nintendo Switch.