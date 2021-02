Knockout City, trailer dallo State of Play e nuova mappa per la beta

Knockout City è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di stasera con un nuovo trailer e qualche informazione sulla beta cross-play in arrivo, in particolare una nuova mappa aggiunta al gioco in versione ancora non definitiva.

Il gioco in questione, pubblicato da Electronic Arts, è sostanzialmente una specie di versione futuristica e altamente spettacolare della palla avvelenata, o qualcosa del genere. Potete trovare maggiori informazioni al riguardo nel provato del nuovo titolo competitivo di Electronic Arts che abbiamo pubblicato qualche giorno fa, intanto dallo State of Play sono emerse alcune altre informazioni sulla versione di prova.

Con la data di uscita fissata per il 21 maggio 2021, Knockout City sta intanto attraversando delle fasi di beta, con il prossimo che sarà un beta test incentrato sul cross-play, disponibile tra PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Per l'occasione verrà anche introdotta una nuova mappa sperimentabile dai giocatori.

Knockout City è sostanzialmente una partita di dodgeball 3v3 o 4v4 a squadre, ma con meccaniche molto action, quasi da sparatutto in terza persona, cosa che crea un'esperienza alquanto fresca e divertente, ma adatta a tutta la famiglia, vista anche la caratterizzazione in stile cartoon che stempera l'azione furiosa.

Vediamo dunque qualche nuova scena di gameplay nel trailer pubblicato in occasione dello State of Play, che spiega anche qualcosa delle particolari meccaniche del gioco, come il fatto di poter essere lanciati direttamente da altri giocatori e la struttura delle mappe, che sfruttano molto anche il movimento verticale.