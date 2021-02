Sifu: trailer dallo State of Play del 25 febbraio, in arrivo su PS5 e PS4

Questa sera, 25 febbraio 2021, è andato in onda il nuovo State of Play di Sony PlayStation dedicato alle ultime novità per PS5 e PS4. Le due console della società giapponese sono pronte a portarci vari nuovi titoli di alta qualità nel corso dei prossimi mesi. Durante questo evento, c'è stato spazio anche per Sifu.

Si tratta di un gioco di combattimento nel quale vestiremo in panni di un guerriero che si scontra contro quelli che sembrano classici membri di gang e rivali di arti marziali. Sifu arriverà nel 2021 su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Infine, vi ricordiamo che è già stata annunciata anche la data di uscita di Ratchet & Clank Rift Apart. Inoltre, sarete felici di sapere che secondo le scorte di PS5 aumenteranno ogni mese, Sony spera di risolvere rapidamente.