Five Nights At Freddy's: Security Breach, trailer dallo State of Play di febbraio 2021

Durante lo State of Play di febbraio 2021 , Five Nights At Freddy's: Security Breach si è finalmente mostrato con un nuovo trailer . Questo gioco horror, ormai diventato di culto, tornerà su PS5 con una versione potenziata, in grado di sfruttare pienamente la potenza della console di Sony.

Dal suo debutto nel 2014, Five Nights at Freddy's ha visto una crescita esponenziale, ottenendo un seguito unico come classico cult "terrificante". La Pizza di Freddy Fazbear non è più limitata alle piccole pizzerie, poiché adesso hanno aperto il Mega Pizza Plex in Five Nights at Freddy's: Security Breach.

Security Breach è di gran lunga il gioco più ambizioso della serie Five Nights at Freddy's finora!

Five Nights at Freddy's: SecurityBreachè stato davvero un'enorme impresa. Il Mega Pizza Plex è enorme. Quello che state per vedere è solo un assaggio dell'orrore che proverete quando metterete piede fuori dall'ufficio della sicurezza ed esplorerete i corridoi bui, gli arcade e le attrazioni Fazbear.

Non preoccupatevi, avrete di nuovo nostre notizie, perché abbiamo ancora qualche asso nella manica, ma dovrete aspettare per scoprire cos'abbiamo in serbo per voi! Nel frattempo, sedetevi, rilassatevi e prendete un po' di pizza.