GreedFall su PS5 e Xbox Series X|S da oggi con la Gold Edition, trailer di lancio

GreedFall è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e Xbox Series X|S con la Gold Edition, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Focus Home Interactive.

Al centro di alcune polemiche per via dell'upgrade da PS4 a PS5 negato per la versione PS Plus ma disponibile su Game Pass, GreedFall include in questa nuova edizione anche l'espansione The De Vespe Conspiracy, oltre all'immancabile miglioramento tecnico.

La versione definitiva dell'acclamato gioco di ruolo fantasy di Spiders Studio e Focus Home Interactive è ora disponibile ed è impreziosita da tante nuove feature tra cui grafica con risoluzione UHD che raggiunge i 4K nativi, caricamento rapido e prestazioni migliorate su PlayStation 5 e Xbox Series X|S!

Questa nuova edizione include il gioco base e la nuova espansione: The De Vespe Conspiracy, ambientata nelle terre inesplorate di Teer Fradee, con nuovi nemici, nuovi equipaggiamenti e una trama avvincente. La versione fisica del gioco include anche tre splendide litografie, un doppio poster e un set di adesivi.

The De Vespe Conspiracy espande l'amato mondo e la storia di GreedFall, invitandoti a mettere piede in una regione precedentemente sconosciuta di Teer Fradee e ad affrontare un nuovo intrigo.

Naviga in una rete di bugie, manipolazioni e segreti, mentre sveli una nefasta cospirazione che minaccia l'equilibrio del potere. Esplora una regione inesplorata dell'isola, combatti strane nuove bestie e affronta una nuova fazione nemica malvagia.