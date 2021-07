Ubisoft: il team di Beyond Good & Evil 2 lavora su un gioco non annunciato

Ubisoft Montpellier, studio di sviluppo attualmente al lavoro su Beyond Good & Evil 2, ha recentemente annunciato tramite LinkedIn di essere alla ricerca di nuovi sviluppatori che possano aiutare nello sviluppo di Beyond Good & Evil 2 e, inoltre, nello sviluppo di un secondo gioco non annunciato.

Attualmente non vi sono altri dettagli su questo secondo gioco, quindi è impossibile fare alcun tipo di speculazione sul nuovo progetto di Ubisoft. Possiamo però affermare che, perlomeno, abbiamo la conferma che la compagnia francese sia ancora impegnata su Beyond Good & Evil 2, che è da tempo sparito dai radar.

Beyond Good & Evil 2

Ricordiamo infatti che Beyond Good & Evil 2 è stato annunciato da Ubisoft nel 2017 in grande stile. Successivamente, sono stati rilasciati alcuni update generici e un paio di trailer in computer grafica, che però non ci hanno detto assolutamente nulla sul gioco. Soprattutto, non abbiamo avuto modo di vedere alcun gameplay e questo ci spinge a pensare che tale gioco non sia vicinissimo all'uscita.

Il fatto che Ubisoft Montpellier sia al lavoro anche su un secondo gioco potrebbe significare molte cose, ma non sapendo di che titolo si tratti, del numero di persone assegnate a tale progetto e del tempo già speso sullo sviluppo, non possiamo nemmeno provare a speculare sul tipo di impatto che questo possa avere su Beyond Good & Evil 2.

Giusto ieri, però, abbiamo visto un nuovo teaser da Ubisoft: un'astronave nel cielo di Gand?