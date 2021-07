Beyond Good & Evil 2, nuovo teaser da Ubisoft: un'astronave nel cielo di Gand?

Beyond Good & Evil 2 torna a far parlare di sé, sebbene si tratti semplicemente di un simpatico teaser che Ubisoft ha pubblicato in occasione della Giornata Mondiale degli UFO.

Alcuni mesi fa la casa francese ha assicurato che lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 procede bene, nonostante l'addio di Michel Ancel, creatore di questa e altre serie Ubisoft.

Ebbene, il teaser non fornisce nuovi spunti o dettagli sul gioco, ma ne rilancia il nome facendo comparire virtualmente un'astronave nel cielo di Gand, la splendida città belga.

"È la Giornata Mondiale degli UFO, e una strana astronave è stata avvistata sul cielo di Gand. Sta succedendo davvero?", recita il post pubblicato da Ubisoft Belgium su Twitter.

Al di là della mancanza di nuove informazioni e del fatto che il post rappresenti un'iniziativa locale della divisione belga di Ubisoft, che il brand di Beyond Good & Evil 2 venga mantenuto attivo non può che essere una buona notizia, in vista di futuri aggiornamenti sullo sviluppo del gioco.