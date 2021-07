Novità per il DLSS NVIDIA, le imminenti GPU Intel e le memorie DDR5 - Assembla che ti Passa #304

Questa settimana a fare da protagonista della nostra rubrica c'è Intel, almeno dal punto di vista delle novità hardware. Parlando di software, infatti, una delle novità potenzialmente più interessanti arriva da NVIDIA, per quanto indirettamente. Un utente di Reddit ha infatti scovato, nella documentazione dell'Unreal Engine 5, una scheda che fa riferimento al DLSS in modalità Ultra Quality. Inoltre, a piè pagina, è specificato che si tratta di una modalità destinata a essere effettivamente resa disponibile in futuro.

Il nome lo dobbiamo probabilmente al fatto che la tecnologia di upscaling AMD FidelityFX Super Resolution, compatibile con tre generazioni di Radeon e persino con tre generazioni di GeForce, includa una modalità Ultra Quality, seppur vincolata, come abbiamo verificato nella nostra prova, a una leggera perdita di definizione dovuta alla natura tradizionale dell'upscaling AMD. Ma sebbene il DLSS funzioni in modo diverso, sembra proprio che NVIDIA abbia deciso di rispondere direttamente alla mossa della concorrente, visto il nome che ha scelto. Per quanto riguarda la tecnologia in sé, diamo per scontato che sia in sviluppo da tempo.

Anche perché il DLSS NVIDIA, basato sul deep learning, prevede una fase di training per essere implementato nei giochi. Inoltre presumiamo sia servito più lavoro per questo nuovo livello di implementazione che potrebbe garantire una qualità dell'immagine superiore a quella del rendering nativo. D'altronde la tecnologia NVIDIA garantisce già risultati di qualità sorprendente, almeno con titoli come Control e Cyberpunk. Abbastanza da renderci curiosi nei confronti del prossimo passo di un upscaling che potrebbe essere solo la punta dell'iceberg delle possibilità di miglioramento dell'immagine permesse dall'intelligenza artificiale.

La nuova modalità del DLSS NVIDIA promette un aumento prestazionale a fronte di una qualità dell'immagine elevatissima

Nel frattempo Intel ha iniziato a lavorare sull'incremento delle prestazioni attraverso il deep learning sui processori, ma potrebbe avere in serbo soprese in tal senso anche nel campo delle GPU. D'altra parte dovrà presto misurarsi proprio con NVIDIA, oltre che con AMD, visto l'avvicinarsi dell'annuncio delle schede video Intel Xe-HPG. A dircelo è stata la stessa società lanciando la campagna promozionale per le GPU DG2, a partire dai primi oggetti promozionali diretti a chi si è iscritto all'iniziativa chiamata Odyssey. La compagnia ha definito questa fase come "un momento fondamentale: l'imminente arrivo dell'architettura Xe HPG di Intel".

Sia chiaro: nonostante i toni enfatici, l'arrivo delle schede è previsto per l'inizio del 2022. Secondo alcune indiscrezioni possibile che una manciata di schede sia pronta entro fine 2021, tempo per un lancio abbinato ai nuovi processori Intel Alder Lake, ma la produzione a ritmi sostenuti non dovrebbe essere possibile fino al primo trimestre del 2022. A quel punto, però, saremo già consci dei pregi e dei limiti della prima serie di GPU da gioco Intel il cui arrivo è senza dubbio molto atteso. D'altronde si parla di un'espansione del mercato delle GPU discrete a tre concorrenti, tutti agguerriti, che affrontandosi potrebbero accelerare notevolmente l'evoluzione dell'hardware dedicato alla grafica, con tutti i benefici del caso anche per il cloud gaming, le soluzioni integrate e le future console.

Con le GPU Intel Xe-HPG il settore delle schede video da gioco dovrà fare i conti con un nuovo concorrente

Al momento, però, il problema principale resta il divario tra offerta e domanda che fa delle GPU discrete un bene decisamente prezioso. I prezzi dei modelli di fascia medio-alta sono in calo, segno che qualcosa si sta muovendo, ma i prezzi dei grandi rivenditori online e dei negozi italiani restano decisamente alti. Scendono però all'estero e dovrebbero farlo anche da noi, sempre che l'afflusso di schede aumenti anche per la nostra nazione e resti costante. Non abbiamo infatti alcuna informazione ufficiale in merito e i timori restano.

Tra l'altro potrebbe c'entrare proprio la preoccupazione di restare senza memoria nel caso delle vendite corpose delle RAM Teamgroup Elite DDR5-4800. Sono infatti andate a ruba, con un prezzo di 310,00 dollari per un kit da 32 GB, nonostante non sia ancora possibile acquistare schede madri in grado di supportarle. Quest'ultime arriveranno probabilmente a breve, ma prima di poterle usare dovremo aspettare i processori Intel Alder Lake, in arrivo a fine anno, ancora oscuri in quanto a prestazioni.

La serie Alder Lake dovrebbe essere la prima a introdurre nel settore dei PC desktop, processori composti da due tipi differenti di core

Con tutta probabilità, i primi rifornimenti ai negozi di Teamgroup non sono tati particolarmente corposi, ma un sold-out per una tecnologia ancora inutilizzabile fa comunque notizia. Anche perché si parla dei primi modelli, destinati a essere superati da memorie da 6400 MHz già in preparazione da aziende come Corsair. In ogni caso le memorie DDR5-4800 di Teamgroup promettono comunque prestazioni molto alte, nonostante i timing CL40-40-40-77, anche questi destinati a essere ridotti con i modelli successivi.

Va però aggiunto che memorie caratterizzate dalle stesse specifiche hanno ottenuto, nei test dei kit di sviluppo per Alder Lake, punteggi di oltre 50 punti percentuali superiori a quello di memorie DDR4 presumibilmente appartenenti a un segmento analogo. Con AIDA 64 il vantaggio è sceso al 28% di picco, ma parliamo comunque di un balzo notevole con memorie che saranno affiancate ad architetture pensate, sia per Intel che per AMD, per mettere a frutto la velocità della RAM.

