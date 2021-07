Assassin's Creed Valhalla per PC supporta il controller DualSense di PS5 e le sue tante funzionalità, dai trigger adattivi al feedback aptico, proprio come sulla console Sony.

Non è dato sapere quando Ubisoft ha reso disponibili queste feature anche nella versione PC del gioco, ma non si tratta di un caso isolato: qualche tempo fa anche Metro Exodus Enhanced Edition ha introdotto il supporto al DualSense su PC tramite una patch.

Per il momento il controller di PlayStation 5 funziona e viene riconosciuto in automatico su PC, a patto però di utilizzarlo in modalità cablata. La modalità wireless non è ancora supportata, ma lo sarà in futuro.

L'aggiornamento consente dunque di sfruttare il feedback extra fornito dal dispositivo, in particolare durante i combattimenti: i trigger esprimono maggiore resistenza a seconda della situazione o dell'arma utilizzata, e così via.

A proposito dell'ultimo episodio della serie Ubisoft, il DLC L'Assedio di Parigi è stato mostrato con un primo trailer all'Ubisoft Forward e arriverà questa estate, sebbene non ci sia ancora una data di uscita ufficiale.