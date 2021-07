Games with Gold, da Planet Alpha a Conker: Live & Reloaded

I Games with Gold proseguono il loro lungo cammino arrivando intatti anche a luglio 2021, nonostante qualcuno ne presagisse il pensionamento già diversi mesi fa. Invece siamo sempre di fronte allo schema standard: due giochi per Xbox One e due giochi per Xbox 360, comunque tutti giocabili in retrocompatibilità anche su Xbox Series X e Series S. Lasciando perdere i soliti discorsi sulla qualità o meno dei giochi offerti dal più antico servizio in abbonamento di Microsoft per quanto riguarda la divisione Xbox, pensiamo invece a quanto di buono possiamo trovare in questo mese, che tutto sommato si difende piuttosto bene rispetto ad altre mandate che abbiamo visto di recente. Fermo restando ovviamente che i Games with Gold siano rimasti più che altro una sorta di tradizione da preservare, piuttosto che un punto di forza dell'offerta Microsoft, visto che quest'ultima evidentemente sta puntando su altro (Xbox Game Pass e cloud).





Si tratta comunque di altri quattro giochi da aggiungere alla propria libreria sia per gli abbonati a Live Gold che a Xbox Game Pass Ultimate, e se non altro le scelte spesso inaspettate e desuete da parte di Microsoft per quanto riguarda questi titoli fanno sì che difficilmente siano stati acquistati in precedenza da una grande quantità di utenti. Possiamo dunque vedere questa iniziativa come un modo per scoprire giochi che potrebbero essere passati un po' in sordina, mentre dall'altra parte continua a proporre anche classici che non dovrebbero mancare nelle librerie degli appassionati, risalendo fino alla prima Xbox, come vediamo anche per questo mese. Prima di procedere con la rassegna dei giochi in arrivo a luglio 2021, ricordiamo che Shadows: Awakening del catalogo dei Games with Gold di giugno 2021 è ancora disponibile gratis per gli abbonati fino al 15 luglio, dunque avete ancora tempo per scaricarlo.