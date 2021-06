Shin Megami Tensei 5: nuovi video mostrano i demoni in azione

Atlus sta progressivamente svelando tutti i demoni di Shin Megami Tensei 5 attraverso dei video chiamati "Daily Demon". Ognuno di questi filmati è dedicato ad una delle mostruosità che i protagonisti del gioco si troveranno ad catturare e usare per i loro scopi durante il gioco.

Shin Megami Tensei V uscirà il 12 novembre in esclusiva per Nintendo Switch e vi metterà nei panni di un evocatore di demoni che dovrà lottare per scoprire quello che sta succedendo intorno a lui, oltre che per salvare la proverbiale pellaccia.

lo farà principalmente grazie ai demoni, figure spettrali che sarà possibile catturare, evolvere e fondere in forme sempre più potenti e utili alla causa. Ognuna di esse è caratterizzata da un aspetto unico, oltre che parametri di forza e debolezza molto particolari che andranno sfruttati durante il sistema denominato press turn, ovvero che è possibile guadagnare una mossa aggiuntiva sfruttando le debolezze nemiche.

Alcuni di loro avranno un aspetto accattivante, altri spaventoso e altri ancora originale, ma che richiamerà in un modo o nell'altro miti e leggende occidentali o orientali.

