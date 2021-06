WarioWare: Get It Together!, un minigame ci vedrà raccogliere la cacca del gatto

WarioWare: Get It Together! offrirà ai possessori di Nintendo Switch l'ormai tradizionale raccolta di minigame completamente fuori di testa, e a quanto pare uno di essi ci vedrà raccogliere la cacca del gatto da una lettiera.

Annunciato all'E3 2021, WarioWare: Get It Together! porterà avanti il folle approccio già visto in Smooth Moves, insomma, puntando a situazioni sempre più al limite. Alcune sono state rivelate dalla classificazione ESRB del gioco che vedete qui sotto.

WarioWare: Get It Together!, la classificazione ESRB.

Oltre a pulire la lettiera del gatto, fra le varie sfide dovremo raccogliere gocce di muco dal naso di un gigante raffreddato, schivare gli escrementi degli uccelli che cadono dall'alto e altre gustose attività similari.

Insomma, ci sarà davvero da divertirsi con WarioWare: Get It Together! non appena il gioco farà il proprio debutto su Nintendo Switch: l'uscita è fissata al 10 settembre.