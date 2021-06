Genshin Impact: trailer del nuovo personaggio Kaedehara Kazuha

MiHoYo non sta sicuramente rallentando la produzione di nuovi contenuti per il suo Genshin Impact. Anzi, in queste ore lo sviluppatore cinese ha pubblicato un trailer dedicato al nuovo personaggio: lo spadaccino Kaedehara Kazuha.

Kaedehara Kazuha arriverà nelle prossime settimane su PS4, PC e dispositivi mobile. Kaedehara Kazuha è un ronin di Inazuma che al momento è assieme alla Crux Flett di Liyue. È una persona molto gentile e generosa, il cui cuore deve però sopportare un grande peso dal passato.

Il suo aspetto, come sempre, è molto accattivante, così come il trailer di presentazione. Dal punto di vista del gameplay Kaedehara Kazuha sembra essere uno spadaccino molto veloce, in grado di generare dei veri e propri turbinii grazie alla sua katana.

Sapevate che Genshin Impact è il gioco più citato su Twitter del 2021?