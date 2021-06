ACER Predator: un kit speciale con zaino Rolltop, mouse Cestus 330 e cuffie Galea 350

In questi giorni ACER ci ha inviato in prova un kit composto da 3 prodotti della sua linea gaming Predator : uno zaino Rolltop , un mouse Cestus 330 e delle cuffie Galea 350 . Un pacchetto senza dubbio interessante, con il quale abbiamo subito provato a prendere dimestichezza per raccontarvi caratteristiche e funzionalità di ogni prodotto. Tra l'altro tutti e tre gli articoli sono disponibili su già disponibili su Amazon, quindi se li reputate validi potete acquistarli tramite i link dedicati che trovate nell'articolo.

ACER Predator Zaino Rolltop Gaming

Lo Zaino Predator srotolato, molto comodo e spazioso

Partiamo dalla "custodia": l'ACER Predator Zaino Rolltop Gaming è, per l'appunto, uno zaino rolltop, ovvero di quella tipologia che, nonostante una buona capienza, può essere arrotolato per ridurne l'ingombro e rendere semplice metterlo a posto. Le due fibbie in metallo offrono poi una solida presa per tenere lo zaino ben saldo quando lo si arrotola.

Realizzato in poliestere ad alta densità, si presenta con sfumature color grigio piombo. Ha tasche impermeabili e un rivestimento esterno rinforzato, pensati per garantire durabilità e resistenza; c'è una sezione imbottita dedicata al trasporto di un PC portatile e una tasca per l'adattatore. C'è uno spazio con cinghia pensato per le cuffie e una taschina laterale dove si può far passare il cavo per gli auricolari.

Il pannello posteriore imbottito è disegnato per favorire il flusso d'aria e ridurre la sudorazione. In generale, insomma, si tratta di uno zaino comodo e spazioso, che nasconde tanti piccoli dettagli utili a migliorare la qualità della vita in viaggio e viene offerto a un prezzo premium, 129,90€ su Amazon, proprio a sottolineare la sua qualità costruttiva.

Scheda tecnica