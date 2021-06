Tetris 99 con abbonamento Nintendo Switch Online a metà prezzo su Amazon

Tetris 99 con incluso l'abbonamento annuale a Nintendo Switch Online può essere acquistato tutto a metà prezzo su Amazon, con preacquisto disponibile e spedizione dal 12 luglio 2021.

Tetris 99 in questo caso è in edizione fisica, ovvero con confezione e cartuccia, che costerebbe originariamente 29,99 euro, invece è proposta in questo caso a 15,98 euro. Insieme al gioco è compreso un abbonamento da 12 mesi a Nintendo Switch Online, che di per sé costerebbe 19,99 euro, dunque l'offerta potrebbe essere interessante.

Tetris 99 è un battle royale su Tetris

Certo, c'è da notare che Tetris 99 è sostanzialmente gratuito se uno possiede l'abbonamento, dunque la riduzione di prezzo alla fine equivale a soli 5 euro circa in termini effettivi, ma c'è comunque da considerare il valore del gioco in edizione fisica, che per i collezionisti magari è da tenere in considerazione.

In ogni caso, trovate l'offerta cliccando a questo indirizzo su Amazon.

Link: Tetris 99 + Nintendo Switch Online su Amazon

Come potete vedere, il gioco non è attualmente disponibile su Amazon ma lo sarà dal 12 luglio, con spedizione che non dovrebbe andare oltre il 19 luglio ma è altamente probabile che il tutto si risolva molto prima, conoscendo le dinamiche di Amazon.

Non è la prima volta che Tetris 99 si trova con un'offerta del genere sul celebre e-commerce in questione, ma negli altri casi le copie sono andate esaurite in fretta, dunque conviene affrettarsi, se interessati. Per saperne di più sul gioco, che è sostanzialmente un Tetris in versione battle rosale, vi rimandiamo alla recensione di Tetris 99.