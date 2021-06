Steam sta resettando il paese di origine di molti account "volati" in Argentina

Sembra che in queste ore Steam stia resettando coattamente il paese di origine di molti account. Queste persone, infatti, sono sospettate di aver cambiato il paese di residenza al solo scopo di cercare prezzi migliori sullo store digitale di Valve. Il più comune di queste paesi è l'Argentina: il paese sudamericano molto gettonato per questo genere di turismo virtuale.

Secondo quando è emerso su Reddit, poi riportato da ResetEra, sembra che Valve stia dando l'ennesimo giro di vite a questa pratica. Molti giocatori, infatti, per trovare dei prezzi migliori sui loro giochi preferiti hanno deciso di cambiare il paese di appoggio dell'account Steam. In questo modo possono approfittare di sconti, promozioni e offerte pensate per economie più deboli della nostra, risparmiando qualche euro.

Questa, però, non è una pratica consentita dal regolamento, tanto che in queste ore Valve sta resettando il paese di origine di molti account probabilmente confrontando l'IP di provenienza col negozio dichiarato come residenza.

Gabe Newell con l'hammerban

Questo, ovviamente, sta creando un po' di problemi a coloro che sono stati coinvolti per errore in procedure automatizzate, pensate per agire automaticamente su migliaia di persone tutte assieme, che sono state "beccate" dai bot di Gabe Newell.