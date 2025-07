Peak è ancora in testa alla classifica Steam, Rematch finisce fuori

La classifica Steam di questa settimana è dominata dalle vendite di Steam Deck, ma sul fronte dei giochi Peak è ancora in testa, mentre Rematch è uscito dalla top 10, piazzandosi al momento in tredicesima posizione.

Steam Deck Peak Cyberpunk 2077 Dead by Daylight Elden Ring Red Dead Redemption 2 Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Sons of the Forest Dune: Awakening

Non è cambiato molto rispetto alle precedenti rilevazioni: Dead by Daylight ed Elden Ring si sono scambiati di posto, Red Dead Redemption 2 è tornato prepotente in in sesta posizione grazie alle promozioni e lo stesso è accaduto a Sons of the Forest.

Continua invece a scendere Dune: Awakening, che si trova ora al decimo posto e che probabilmente dalla settimana prossima non vedremo più all'interno della top 10.