Sifu, l'anteprima con tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco di Sloclap

Seguendo la strada tracciata con Absolver , lo sviluppatore Sloclap ha sorpreso lo scorso febbraio annunciando un altro gioco a tema arti marziali che emana stile da ogni pixel: Sifu . Questo però è l'unico aspetto che li accomuna, poiché laddove Absolver poneva enfasi sul multiplayer, Sifu è invece un'esperienza per un solo giocatore incentrata sul percorso del protagonista per diventare maestro di kung fu. Non solo, il trailer di annuncio ci ha presentato un gioco fortemente ispirato al cinema: avete presente la scena d'apertura del corridoio? Non vi ricorda un certo Old Boy? L'originale del 2003, ovviamente, non il remake del 2013. Ecco, questo è soltanto uno, per ora il più evidente, richiamo al cinema da parte degli sviluppatori ma non mancano altri riferimenti in un gioco tanto lineare nel suo impianto narrativo quanto più singolare nel gameplay. Riepiloghiamo tutto quello che sappiamo su Sifu finora.

Sifu è un videogioco di arti marziali e, poiché è ispirato al cinema, la storia che racconta segue gli stessi dettami: nei panni del giovane protagonista studente di kung fu, cerchiamo vendetta dopo che la nostra famiglia è stata misteriosamente assassinata. All'interno di una città cinese fittizia daremo la caccia ai colpevoli, combattendo i nemici tanto nelle strade quanto negli enormi palazzi che formano lo skyline della città. Fin qui sembra tutto molto lineare e in effetti, narrativamente, lo è. A cambiare le carte in tavola, soprattutto in termini di gameplay, è il ciondolo magico indossato dal protagonista che lo protegge dalla morte. Ogni cosa però ha un prezzo: potremo vivere per combattere un altro giorno ma, in cambio, invecchieremo di un certo numero di anni ogni volta. La morte trova comunque una propria strada per venirci a prendere, solo più lunga, e con ogni rinascita diventiamo sì più vecchi ma anche più saggi, sbloccando nuove abilità lungo il percorso.

Assolvere la morte

Sifu, la vendetta del giovane protagonista non si fermerà davanti a nessuno



Come spiegato da Felix Garczynski, Community Manager di Sloclap, dopo la pubblicazione di Absolver il team ha deciso di mettere a frutto l'esperienza maturata per dar vita a un gameplay ancora una volta legato alle arti marziali ma più innovativo. Questo li ha portati al concept di Sifu, un gioco d'azione in terza persona caratterizzato da intensi combattimenti di kung fu e in grado di restituire un'autenticità senza precedenti. L'ispirazione è ovviamente dovuta in larga parte alla passione per questa disciplina: il resto l'hanno fatto i film di arti marziali, che assieme sono stati la spinta decisiva nella costruzione di un'avventura coinvolgente, dal gameplay profondo e stimolante. E stimolante lo è davvero, Sifu, perché l'idea di non poter morire ma dover comunque pagare un enorme pegno per i nostri errori è proprio quello che stimola a un'esecuzione quanto più perfetta possibile. Non abbiamo alcun limite su come aprirci la strada verso i nostri obiettivi, potendo usare pugni, calci e qualsiasi altra arma improvvisata sia disponibile nelle immediate vicinanze.

Molto importante sarà il posizionamento nei confronti dell'ambiente circostante, ottenendo da quest'ultimo il maggior vantaggio possibile: sapendo di poter spingere i nemici giù per le scale o scaraventarli oltre un parapetto, è essenziale valutare a colpo d'occhio quale possa essere il punto migliore da sfruttare senza per questo farne la nostra unica linea di difesa. Non solo riflessi dunque, poiché anche l'improvvisazione gioca un ruolo chiave in questa esperienza dove la nostra vita potrà non essere in gioco sul momento ma lo diventerà sul lungo termine.



Sifu, la varietà delle ambientazioni sembra promettente

Quanto in là potremo spingerci, nel nostro ciclo di rinascita, prima che il corpo ci tradisca costringendoci a ricominciare da capo? Soprattutto, quanto la vecchiaia influenza le nostre capacità in combattimento, rivelandosi persino una scelta ideale per progredire in alcune fasi del gioco? Resteremo noi stessi, giovani studenti di kung fu, fino alla fine? O quando arriveremo al termine del viaggio avremo perso più di quanto avremo guadagnato? Dietro le apparenze di un gioco semplice e coinvolgente c'è più di quanto non appaia e non vediamo l'ora di testarlo con mano: seppur in ottica completamente diversa, anche in Sekiro: Shadows Die Twice la morte era una tappa necessaria per imparare. In Sifu la questione è più delicata. Arriverà un momento in cui, troppo vecchi per proseguire, dovremo iniziare un nuovo viaggio, ma l'idea che qualcun altro abbia sfruttato la rinascita come parte integrante dell'esperienza ci invoglia a giocarlo e metterci alla prova.