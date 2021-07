Lost Judgment, nuovo gameplay e dietro le quinte con Takuya Kimura

Lost Judgment si mostra con un interessante dietro le quinte in compagnia dell'attore Takuya Kimura, che nel gioco interpreta il protagonista, Takayuki Yagami, e con nuove sequenze di gameplay.

L'intervento di Kimura è interessante a maggior ragione dopo le notizie degli ultimi giorni, che riportano di come la serie di Judgment potrebbe concludersi e non uscire su PC proprio per via di un problema con l'agenzia per cui l'attore lavora.

Nella speranza che la diatriba si risolva positivamente, il filmato ribadisce le novità di questo secondo capitolo, che vedrà Yagami partire per Yokohama, lo stesso scenario di Yakuza: Like a Dragon, e visitare un liceo che è in qualche modo legato all'ultimo caso seguito dal detective privato.

Naturalmente ci sarà spazio per una valanga di attività extra, parecchie delle quali inedite, come ad esempio sezioni acrobatiche sullo skateboard o state di ballo: alcune trovate degli sviluppatori si preannunciano fuori di testa.

Lost Judgment sarà disponibile a partire dal 24 settembre, in contemporanea mondiale su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.