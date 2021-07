Judgment: la serie potrebbe concludersi e non uscire su PC per uno strano problema

Judgement potrebbe concludersi con il secondo capitolo, che non arriverà su PC, a causa di uno strano problema in cui Sega è in corsa a causa dell'agenzia che cura i diritti d'immagine dell'attore che interpreta il protagonista della serie.

Non si tratta ancora di una notizia ufficiale, ma questo è quanto viene riportato dal sito nipponico Nikkan Taishu, piuttosto noto in patria per quanto riguarda lo showbiz locale. Sembra che l'agenzia "Johnny's", che cura interessi e diritti di immagine dell'attore Takuya Kimura, abbia impedito a Sega di portare Judgment e il nuovo Lost Judgment su PC.

La motivazione è però piuttosto strana, sebbene sia possibile che si tratti anche di un errore di traduzione o interpretazione dall'articolo in giapponese: in base a quanto rilevato, sembra che l'agenzia di Kimura, storicamente molto protettiva per quanto riguarda i diritti d'immagine, non voglia che le fattezze dell'attore possano comparire in un gioco su PC, trattandosi di un hardware collegato a internet e dunque meno controllabile in termini di diffusione dei contenuti.

In effetti, la medesima compagnia è talmente attenta a questi aspetti da oscurare, spesso, le foto di modelli e attori che fanno parte del proprio carnet dalle anteprime delle copertine di riviste online, tanto per dare un'idea del livello a cui può arrivare.

Trovandoci nel 2021, la questione sembra piuttosto strana, anche perché non è che le console non siano collegate a internet, ma potrebbe avere senso per quanto riguarda eventuali fenomeni di pirateria o modifica dei contenuti attraverso mod. In ogni caso, è una motivazione veramente poco comprensibile e potrebbe causare anche la fine della serie Judgment.

Sembra infatti che Sega, volendo puntare particolarmente sul mercato PC, abbia valutato poco proficua l'impossibilità di convertire il gioco su tale piattaforma, decidendo dunque di non proseguire oltre il secondo capitolo. Il primo capitolo di Judgment ha raggiunto un milione di copie di recente, mentre il suo seguito, Lost Judgment, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021.