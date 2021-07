Final Fantasy 14: Endwalker, il programma dei contenuti disponibili da qui fino al lancio

Square Enix, oltre ad aver pubblicato il benchmark di Final Fantasy 14: Endwalker, ha comunicato anche il programma dettagliato di tutti i contenuti che saranno pubblicati da qui fino al lancio del gioco.

Il programma di benchmark include anche una funzionalità di creazione del personaggio aggiornata, con l'opzione per creare personaggi Viera maschili, una nuova razza giocabile che verrà aggiunta con Endwalker. I dati dell'aspetto dei personaggi creati con il benchmark possono anche essere salvati in modo da usarli nella versione commerciale del gioco o selezionati in modo da farli apparire nei filmati del benchmark.

Inoltre, durante l'ultima trasmissione Letter from the Producer LIVE è stato anche svelato un programma dettagliato dei contenuti che saranno disponibili da qui fino al lancio di Endwalker. I giocatori possono divertirsi con contenuti aggiuntivi e degli eventi di gioco prima del lancio dell'attesissima quarta espansione:

Luglio e agosto

● Campagna "Make it Rain": dal 19 luglio all'11 agosto, i giocatori possono ottenere un'emote speciale "Vexed" come ricompensa completando le missioni degli eventi mentre guadagnano anche dei Manderville Gold Saucer Points (MGP) bonus partecipando alle attività del Gold Saucer.

● Patch 5.58: questo aggiornamento, disponibile dal 20 luglio, segnerà l'inizio della Season 20 di The Feast, oltre a proporre altre modifiche ai contenuti.

● Moonfire Faire: quest'evento stagionale a tema estate tornerà per un periodo limitato a partire dal 13 agosto.

● The Rising: The Rising, che segna l'8° anniversario dell'uscita di FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn, inizierà il 27 agosto.

Settembre e ottobre

● Evento in collaborazione con FINAL FANTASY XV: ritorna il popolare evento che porta Noctis Lucis Caelum, l'eroe di FINAL FANTASY XV, nel mondo di Hydaelyn. Dal 13 settembre i giocatori che hanno raggiunto il livello 50 e completato la missione principale "The Ultimate Weapon" possono partecipare per guadagnare varie ricompense, tra cui l'acconciatura e il completo di Noctis, la cavalcatura Regalia per quattro persone e altro ancora. Chi ha già completato questa missione può rifarla e partire all'avventura insieme a Noctis.

● Evento Moogle Treasure Trove: dal 19 ottobre fino all'accesso anticipato di Endwalker, previsto per il 19 novembre, i giocatori avranno un'altra opportunità per raccogliere degli irregular tomestone da scambiare per varie ricompense.

Da novembre in poi

● Inizio dell'accesso anticipato di Endwalker: l'accesso anticipato di Endwalker inizierà il 19 novembre e permetterà a chi ha pre-ordinato il gioco di iniziare le loro avventure prima del lancio ufficiale del 23 novembre 2021.

● Eventi dopo il lancio: per i mesi che seguono l'uscita di Endwalker, sono previsti altri eventi stagionali, come l'All Saints' Wake, che inizierà a fine novembre, la Starlight Celebration a dicembre e l'Heavensturn per accogliere il nuovo anno.

Chi si sta prendendo una pausa dalle sue avventure, può tornare nel gioco durante la campagna d'accesso gratuito. In questa campagna, che è già attiva e durerà fino al 23 agosto, gli utenti idonei potranno tornare a Eorzea e giocare gratuitamente per un periodo esteso fino a 14 giorni, il periodo di gioco più lungo di qualsiasi campagna d'accesso gratuito disponibile fino a questo momento.