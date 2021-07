Ratchet & Clank: Rift Apart torna in prima posizione nella classifica vendite UK

Ratchet & Clank: Rift Apart torna ad essere il gioco più venduto nel Regno Unito, riprendendosi dunque la prima posizione della classifica di vendita per quanto riguarda tale mercato, sempre esclusivamente per quanto riguarda le vendite retail di giochi fisici.

Il gioco per PS5 ha fatto registrare un incremento del 187% di vendite rispetto alla settimana precedente, tornando dunque in prima posizione per la terza volta dalla sua uscita, grazie anche al ritorno in stock di PS5 nel Regno Unito, che ovviamente ha consentito un aumento di vendite di giochi esclusivi per la console, oltre al fatto di essere presente in alcuni bundle specifici.

Al secondo posto troviamo il solito FIFA 21 mentre al terzo si è piazzata la prima new entry della settimana, ovvero Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin per Nintendo Switch. Sebbene non abbia raggiunto i livelli di Monster Hunter Rise, anche lo spin-off si sta comportando piuttosto bene sul mercato al lancio.

In quarta posizione ritroviamo Mario Golf: Super Rush, dopo aver conquistato la vetta della classifica nei giorni scorsi, seguito da vari "regolaristi" della top ten britannica. A chiudere questa troviamo un'altra nuova entrata della settimana, ovvero Oddworld: Soulstorm, rilanciato in edizione fisica nei giorni scorsi.

Top ten UK - Software retail