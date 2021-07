Mario Golf stroncato nei voti di Edge, Monster Hunter Stories 2 sufficiente

Mario Golf: Super Rush è stato nettamente stroncato dai voti di Edge, ottenendo un secco "4" nel nuovo numero, il 361 per la celebre rivista britannica, che contemporaneamente ha anche assegnato una sufficienza a Monster Hunter Stories 2.

Come spesso accade, le valutazioni di Edge non sono precisamente in linea con quanto vediamo altrove, ma rappresentano ormai una vera e propria tradizione, dunque li riportiamo anche in questo caso, visto che questo mese troviamo anche altri titoli molto interessanti e delle notevoli sorprese in termini di voti.

Tra le recensioni presenti si distingue Ynglet che ottiene un ottimo "8", così come Griftlands, mentre Edge of Eternity non raggiunge la sufficienza e si becca un "5". Non male Scarlet Nexus che porta a casa un "7", così come Backbone e Umarangi Generation.

Riportiamo dunque qui sotto i voti assegnati in questo numero di Edge, che per il resto si caratterizza per un approfondimento speciale su Naraka Bladepoint, il particolare battle royale di 24 Entertainment che mischia il combattimento corpo a corpo con il parkour.