Offerte Amazon: le smart TV Hisense in forte sconto per festeggiare la vittoria dell'Italia

Le offerte Amazon di oggi si tingono d'azzurro con una tripletta di smart TV 4K di Hisense tutti in forte sconto, in omaggio all'Italia campione d'Europa. Il refresh si ferma a 60 Hz ma non mancano connettività HDMI 2.1 e tecnologie da gaming come Variable Refresh Rate e Auto Low Latency Mode.

Il più piccolo, anche se dotato dello stesso pannello QLED con HDR Dolby Vision dei fratelli maggiori, è l'Hisense 50A78GQ, un 50 pollici che è attualmente in sconto di 100 euro, su un prezzo già ribassato di 50, ed è quindi acquistabile per 549 euro. Poco sopra troviamo l'Hisense 55A78GQ, il modello da 55 pollici, sempre in sconto di 100 euro ma questa volta su un prezzo già abbassato di 100 per un prezzo in offerta di 599 euro. Ed è lo stesso per il ben più ampio Hisense 65A78GQ da 65 pollici, in sconto di 100 euro su un prezzo già tagliato di 100 e disponibile a 799 euro.

Tripletta di smart TV Hisense in sconto di 100 euro

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.