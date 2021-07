Gran Turismo 7, un beta test compare sul sito PlayStation per il gioco su PS5 e PS4

Gran Turismo 7 potrebbe avere una versione beta test in arrivo nei prossimi giorni, visto che è comparsa, forse per errore, sul sito ufficiale PlayStation, in una sezione alquanto nascosta e forse ancora in fase di definizione.

La segnalazione arriva dal sito GTPlanet, il quale riporta della presenza di questa Gran Turismo 7 Beta all'interno del sito ufficiale PlayStation e in particolare nella sezione Experience PlayStation, che è un'app raramente utilizzata da Sony ma legata a delle iniziative come demo e fasi di beta test che la compagnia ha utilizzato in certi casi, solitamente in concomitanza con eventi live.

Considerando che il lancio iniziale corrisponde all'organizzazione della PlayStation Experience del 2017 ad Anaheim, questa informazione potrebbe anche aprire prospettive sul presunto evento di presentazione in arrivo da Sony nel corso dell'estate, che secondo alcuni potrebbe essere proprio una nuova PlayStation Experience.

Ma al di là delle speculazioni, ecco come funziona la questione: dirigendovi sulla sezione Experience PlayStation del sito ufficiale, è possibile selezionare "Start Quest" effettuando il login al proprio account e poi selezionare "Related Campaigns" e poi "Italia Quest".

Gran Turismo 7: il beta test compare come "quest" nella sezione Experience PlayStation del sito

All'interno troviamo il "Gran Turismo Beta (Test)". A questo punto, tutto quello che c'è da fare è vedere il video di Gran Turismo 7 e ottenere in questo modo "il codice Beta in anticipo". La cosa strana è che quest'ultimo sembra non funzionare ed essere una sorta di placeholder che non può essere riscattato, cosa che fa pensare ad un rilascio in anticipo dell'iniziativa, che verrà propriamente lanciata forse nei prossimi giorni.

È dunque probabile che una versione beta di Gran Turismo 7 venga messa a disposizione tra poco e tutto questo sembra anche consolidare l'idea di una PlayStation Experience o un evento del genere in arrivo nel corso dell'estate, restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Nel frattempo, abbiamo saputo che Gran Turismo 7 è stato rinviato al 2022 e che arriverà sia su PS5 che su PS4 come cross-gen.