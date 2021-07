FIFA 22: l'upgrade gratuito a PS5 e Xbox Series X|S solo con la Ultimate Edition (da 99 euro)

A differenza di quanto avvenuto lo scorso anno con FIFA 21, il Dual Entitlement di FIFA 22, ovvero la possibilità di poter effettuare l'upgrade gratuito della versione PlayStation 4 a quella PS5 e quella Xbox One a quella Xbox Series X|S, non è disponibile per tutti. Sarà incluso solo nella FIFA 22 Ultimate Edition, l'edizione digitale da 99 euro.

In contemporanea con l'annuncio ufficiale dell'uomo di copertina, nuovamente quel marziano di Kylian Mbappé, e dalla data d'uscita, sono stati ufficializzati tutti i dettagli sul gioco, come per esempi i prezzi ufficiali di FIFA 22, maggiorati su PS5 e Xbox Series X|S.

Parlando di questo argomento, si nota la mancanza del Dual Entitlement, ovvero il modo con il quale EA chiama lo Smart Delivery. In altre parole la possibilità di comprare una volta il gioco e poterlo giocare indifferentemente su nuove e vecchia generazione di console. Se lo scorso anno era disponibile per tutti indifferentemente, quest'anno EA ha confermato che questa possibilità verrà data solo a coloro che comprano la versione digitale da 99 euro chiamata FIFA 22 Ultimate Edition.

Tutti gli altri dovranno comprare un upgrade o direttamente la versione nextgen del gioco. Si tratta, quindi, di una politica molto più simile a quella applicata da 2K Sports rispetto a quanto professato da Microsoft.

Dual Entitlement è disponibile solo con l'acquisto della FIFA 22 Ultimate Edition. La Standard Edition di FIFA 22 non include il Dual Entitlement. Ciò significa che se si acquista FIFA 22 Standard Edition su PS4 e si passa alla PS5 in seguito, è necessario acquistare la versione PS5 del gioco per giocare.