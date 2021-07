FIFA 22 su PS5 e Xbox Series X|S a prezzo maggiorato, in linea con la next gen

FIFA 22, a quanto pare, verrà venduto su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo maggiorato che sembra ormai essere lo standard per i giochi next gen, ovvero 79,99 euro in Europa e in Italia.

Da notare che, per il momento, il prezzo in questione si riferisce solo alla versione next gen di FIFA 22, ovvero quella specificamente studiata per PS5 e Xbox Series X|S, senza che venga menzionato, tra le sue caratteristiche, il sistema di Dual Entitlement che consentirebbe di usare il gioco sia su current gen che su next gen, ovvero che consenta l'upgrade gratis da Xbox One e PS4 a Xbox Series X|S e PS5.

Il prezzo di 79,99 euro riguarda dunque le versioni PS5 e Xbox Series X|S "lisce" e il gioco non sembra supportare nemmeno lo Smart Delivery sulle console Microsoft, in base a quanto riportato sullo Store Xbox, dunque si tratta semplicemente di un incremento di circa 10 euro applicato sul prezzo standard rispetto alla generazione precedente.

La versione di FIFA 22 per Xbox One e PS4 costa invece 69,99 euro, proseguendo dunque lo standard classico dei prezzi della generazione in conclusione e confermando dunque lo stacco di 10 euro tra le versioni current gen e next gen, in linea con quanto è emerso anche per altri titoli in precedenza.

Proprio ieri abbiamo visto il trailer di presentazione con data di uscita per il nuovo gioco di calcio da parte di Electronic Arts, con tutti i dettagli dal comunicato stampa ufficiale diffuso nelle ore scorse.

Il dual entitlement, ovvero la possibilità di giocare a FIFA 22 indifferentemente su PS4 e PS5 o Xbox One e Xbox Series X|S sarà disponibile solo per chi compra la versione digitale FIFA 22 Ultimate Edition a 99,99 euro.