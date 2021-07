FIFA 22, data di uscita ufficiale e piattaforme nel reveal trailer

FIFA 22 ha una data di uscita ufficiale, annunciata dal reveal trailer insieme alle piattaforme su cui potremo acquistare il gioco: sarà disponibile dal 1 ottobre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch, in quest'ultimo caso con la Legacy Edition.

Caratterizzato dalla sofisticata tecnologia HyperMotion, esclusiva però delle piattaforme next-gen, inclusa Stadia, FIFA 22 avrà Kylian Bmappé come atleta di copertina e proverà a offrire un'esperienza innovativa sul fronte del gameplay.

"Le tute Xsens consentono per la prima volta di catturare i movimenti di 22 calciatori professionisti impegnati in fasi di gioco concitate", si legge sul sito ufficiale di FIFA 22 relativamente alle tecniche di motion capture.

"L'enorme volume di dati di altissima qualità raccolti sui movimenti umani reali determina le movenze dei singoli giocatori e delle squadre in FIFA 22."

"Un algoritmo avanzato di machine learning patentato prende spunto da oltre 8,7 milioni di fotogrammi di riprese durante le partite per generare nuove animazioni in tempo reale e creare un realismo organico attraverso una vasta serie di interazioni in campo."

"Le tute Xsens registrano per la prima volta ogni tocco, contrasto, scatto e duello dei 22 giocatori impegnati in fasi di gioco concitate, per ricavare i dati alla base delle oltre 4.000 nuove animazioni presenti in FIFA 22 che aumentano l'intensità, la reattività e la fisicità di ogni atleta in campo."

"L'intelligenza artificiale avanzata sfrutta la potenza delle nuove console per permettere a ogni giocatore di comprendere meglio i moduli e i movimenti offensivi e difensivi, creando un nuovo livello di realismo tattico."

"La possibilità di prendere fino a 6 volte più decisioni al secondo permette agli attaccanti di leggere meglio l'azione ed eseguire inserimenti più efficaci in fase di costruzione della manovra e di reagire più velocemente alle palle vaganti."

"L'I.A. difensiva riscritta permette alle squadre di comportarsi e agire come una sola unità, mantenendo la posizione durante gli spostamenti in campo per coprire gli spazi."

"Prendendo spunto da oltre 8,7 milioni di fotogrammi ripresi dal sistema di cattura 11 vs 11 avanzato, l'algoritmo di machine learning ML - Flow genera nuove animazioni in tempo reale, permettendo ai giocatori di modificare la loro falcata e la cadenza di corsa in fase di approccio alla palla per controllarla o colpirla in maniera più fluida.

"Tecnologia per interazioni tra due giocatori, sincronizza le animazioni dei calciatori, dando vita a un maggior realismo e reattività mentre lottano per arrivare primi sulla palla. Guarda difensori e attaccanti spingersi, strattonarsi e sgomitare su cross, rinvii e lanci lunghi. Aumenta la qualità dei contrasti e dà luogo a risultati più credibili."

"Le animazioni a due tocchi prolungate rendono il controllo di palla ancora più naturale e fluido. Metti giù le palle alte con più tecnica, stoppa i palloni rasoterra con maggiore agilità e sfrutta la maggiore forza fisica per proteggere la sfera e attaccare in nuovi modi in FIFA 22."

"Il sistema di cattura 11-11 avanzato, le nuove animazioni dei giocatori senza palla e i loro comportamenti ambientali danno vita ai protagonisti in campo. Guarda gli avversari che parlano, indicano e si scambiano istruzioni, osserva i movimenti che rispecchiano la fretta dei giocatori rendendo FIFA un'esperienza più realistica e coinvolgente."