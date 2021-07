FIFA 22: Electronic Arts ha annunciato quando sarà presentato e l'atleta di copertina

Con un post su Twitter, Electronic Arts ha annunciato quando presenterà ufficialmente FIFA 22: domenica 11 luglio 2021, dando anche l'indirizzo dello streaming dove mostrerà il primo trailer di gioco.

Per il resto non ci sono altre informazioni sul gioco, a parte una: l'atleta di copertina sarà il calciatore francese Kylian Mbappé, attualmente nelle fila del Paris Saint-Germain e campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese. Senza troppi misteri, Mbappé è considerato uno dei calciatori più forti tra quelli attivi.

"Essere nuovamente sulle copertine FIFA è fantastico", ha detto Kylian Mbappé. "Ho un rapporto molto speciale con il videogioco e non vedo l'ora di godermi FIFA 22 insieme a tutti voi".

Kylian Mbappé sulla copertina di FIFA 22

Per il resto cosa attendersi da FIFA 22? Intanto che esca su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Difficile che questo sia l'anno di un grosso aggiornamento tecnico, visto che probabilmente saranno coinvolte anche le console di vecchia generazione, inevitabili in questo momento.

Probabilmente FIFA 22 arriverà anche su Nintendo Switch, viste le buone vendite delle passate edizioni, si spera non nella solita versione Legacy. Per il resto mettiamoci in attesa perché domenica ne sapremo sicuramente di più.