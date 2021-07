Demon Slayer, Ufotable ha dei grossi problemi con le tasse, in Giappone

Il tribunale di Tokyo ha incriminato Ufotable, lo studio cui dobbiamo la serie anime e il film di Demon Slayer, insieme al suo fondatore Hikaru Kondo, per evasione fiscale. Secondo l'accusa, i due soggetti avrebbero sottratto al fisco ben 1,2 milioni di dollari. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, tra il 2015 e il 2018 Kondo e Ufotable avrebbero nascosto profitti per 4 milioni di dollari. Il presidente avrebbe tenuto la refurtiva in una cassaforte nascosta a casa sua.

L'evasione non riguarderebbe comunque il settore anime, ma quello dei locali a tema gestiti dalla compagnia. Ufotable non ha negato le accuse e ha chiesto scusa per l'accaduto. Ha anche dichiarato di stare collaborando con le autorità per risolvere la situazione e rendere l'ambiente lavorativo più sostenibile e migliore.

Kondo ha fondato Ufotable nel 2000. Oltre a Demon Slayer, il suo prodotto di maggior successo, lo studio ha lavorato a diversi anime di primissimo livello, come quelli della serie Fate/stay Night o gli adattamenti dei Tales of. La compagnia ha anche lavorato a diversi videogiochi della stessa serie per conto di Bandai Namco.

Nonostante le accuse e le ammissioni, Kondo è rimasto il presidente della compagnia.