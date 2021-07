Chernobylite: guadagno di performance enorme con DLSS di Nvidia

Chernobylite guadagna moltissimo in termini di performance e di nitidezza delle immagini utilizzando le DLSS di Nvidia. Si parla di un framerate in alcuni casi più che doppio, selezionando la risoluzione a 4K.

Per mostrare gli effetti di DLLS con il gioco di TheFarm51, Nvidia ha pubblicato un video comparativo, realizzato provandolo a dettagli Ultra con un PC dotato di una scheda video GeForce RTX 3080.

Da notare che le DLSS sono state impostate per favorire le performance, ma ottengono comunque dei risultati visivi migliori della versione liscia.

Chernobylite sarà disponibile a partire dal 28 luglio 2021 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Si tratta di uno sparatutto survival horror ambientato nei territori contaminati della centrale nucleare di Chernobyl.