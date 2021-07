Bloodborne su PS5 e PC? Spuntano nuovi rumor sulla Hunters Edition

Bloodborne potrebbe approdare su PS5 e PC con una remaster sottotitolata Hunters Edition, stando agli ultimi rumor al riguardo spuntati nelle scorse ore su 4chan.

Si tratta di informazioni da prendere con le pinze, inutile sottolinearlo, ma che vanno ad aggiungersi alle voci che già circolavano da tempo sul possibile arrivo di Bloodborne su PS5 e PC con un'edizione tecnicamente migliorata rispetto all'originale per PlayStation 4.

Stando a quanto riportato dal sedicente leaker Demonite, la remaster del titolo targato From Software non dovrebbe includere nuovi scenari, ma versioni estese di ambientazioni come Cainhurst Castle e Cathedral Ward.

Bloodborne, l'artwork ufficiale del gioco.

Sempre secondo queste informazioni, Bloodborne: Hunters Edition offrirà alcune nuove armi da equipaggiare su entrambe le mani del Cacciatore: