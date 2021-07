Warner Bros. smentisce i rumor sulla vendita di NetherRealm Studios e TT Games

Warner Bros. ha voluto smentire i rumor riguardanti la vendita di di NetherRealm Studios e TT Games, team autori rispettivamente di serie come Mortal Kombat e i numerosi tie-in LEGO.

La necessità di rilasciare una dichiarazione chiarificatrice si è palesata dopo la comparsa di un'indiscrezione secondo cui Warner Bros. sarebbe stata interessata a vendere TT Games e NetherRealm, ma che appunto non corrisponde a verità stando alle parole del publisher.

"Posso confermare che NetherRealm Studios e TT Games continueranno a far parte di Warner Bros. Games e sono incluse nell'operazione di acquisizione di Warner Media Discovery", ha detto Remi Sklar di Warner Bros. Games ai microfoni di TheGamer.

Insomma, se è vero che l'azienda sta incontrando delle difficoltà economiche dopo gli stravolgimenti degli ultimi mesi, al tempo stesso non vede come una soluzione percorribile cedere due studi di talento come quelli responsabili dei franchise Mortal Kombat e LEGO.